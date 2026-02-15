Игрок сборной Германии Штурм: мы не смогли забить в большинстве, у латвийцев две шайбы
Нападающий сборной Германии Нико Штурм прокомментировал поражение от команды Латвии (3:4) в матче мужского олимпийского турнира по хоккею.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
14 февраля 2026, суббота. 14:10 МСК
Германия
Окончен
3 : 4
Латвия
1:0 Райхель (Кагун, Кельбле) – 02:06 1:1 Лочмелис (Гиргенсонс, Крастенбергс) – 15:48 (pp) 2:1 Кельбле (Тиффельс) – 16:56 2:2 Лочмелис (Балцерс, Балинскис) – 28:02 (pp) 2:3 Тралмакс (Гиргенсонс, Якс) – 48:32 2:4 Крастенбергс (Даугавиньш, Шмитс) – 51:37 3:4 Штюцле (Драйзайтль, Петерка) – 57:41
«Считаю, что моя сборная проиграла Латвии из-за игры в неравных составах. Игра в меньшинстве просто нас убила. Мы совершенно не смогли ничего предложить в большинстве, а латвийцы забросили две шайбы. Могу ещё добавить, что две быстрые шайбы перепутали нам карты, и игра уходила из под ног. Мы сами себе испортили игру, потому что не взяли инициативу тогда, когда было нужно. Сборная Латвии этим воспользовалась, круто», — передаёт слова Штурма корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
