Игрок сборной Германии Штурм: мы не смогли забить в большинстве, у латвийцев две шайбы

Нападающий сборной Германии Нико Штурм прокомментировал поражение от команды Латвии (3:4) в матче мужского олимпийского турнира по хоккею.

«Считаю, что моя сборная проиграла Латвии из-за игры в неравных составах. Игра в меньшинстве просто нас убила. Мы совершенно не смогли ничего предложить в большинстве, а латвийцы забросили две шайбы. Могу ещё добавить, что две быстрые шайбы перепутали нам карты, и игра уходила из под ног. Мы сами себе испортили игру, потому что не взяли инициативу тогда, когда было нужно. Сборная Латвии этим воспользовалась, круто», — передаёт слова Штурма корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.