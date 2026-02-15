Фиала выбыл до конца сезона из-за травмы, полученной на ОИ — Sportsnet
Нападающий сборной Швейцарии и «Лос-Анджелес Кингз» Кевин Фиала больше не сыграет в этом сезоне Национальной хоккейной лиги из-за травмы нижней части тела, сообщает Sportsnet. 29-летний форвард получил повреждение в матче с Канадой (1:5) после столкновения с Томом Уилсоном на олимпийском хоккейном турнире.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
13 февраля 2026, пятница. 23:10 МСК
Канада
Окончен
5 : 1
Швейцария
1:0 Макдэвид (Маккиннон, Макар) – 05:45 (pp) 2:0 Харли (Макдэвид, Уилсон) – 10:54 2:1 Зутер (Андригетто, Кукан) – 12:42 (pp) 3:1 Селебрини (Маккиннон) – 24:14 4:1 Кросби (Марнер, Макар) – 47:28 5:1 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 53:03
По информации источника, Кевину предстоит операция в Италии. В нынешнем сезоне НХЛ на счету Фиалы 40 (18+22) очков в 56 матчах при показателе полезности «-11». Он второй бомбардир и снайпер «Кингз» в текущем сезоне.
На данный момент «Лос-Анджелес» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 60 очками после 56 встреч.
