Фиала выбыл до конца сезона из-за травмы, полученной на ОИ — Sportsnet

Нападающий сборной Швейцарии и «Лос-Анджелес Кингз» Кевин Фиала больше не сыграет в этом сезоне Национальной хоккейной лиги из-за травмы нижней части тела, сообщает Sportsnet. 29-летний форвард получил повреждение в матче с Канадой (1:5) после столкновения с Томом Уилсоном на олимпийском хоккейном турнире.

По информации источника, Кевину предстоит операция в Италии. В нынешнем сезоне НХЛ на счету Фиалы 40 (18+22) очков в 56 матчах при показателе полезности «-11». Он второй бомбардир и снайпер «Кингз» в текущем сезоне.

На данный момент «Лос-Анджелес» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 60 очками после 56 встреч.