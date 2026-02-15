Ковальчук рассказал, кого считает фаворитами Кубка Гагарина — 2026

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Илья Ковальчук рассказал, кого считает фаворитами плей‑офф Континентальной хоккейной лиги.

– Кто выиграет Кубок Гагарина в этом году?

– Все говорят, что фаворит – «Металлург». Но мне очень нравится минское «Динамо». И те же «Локомотив», «Авангард». Там выступают матёрые мужики с опытом.

Да и тренеру в Минске уже пора что‑то выиграть. Дмитрий Квартальнов часто подбирался очень близко, но Кубок Гагарина не брал. Там хорошие иностранцы, отличный вратарь Зак Фукале. Плюс Шипа [Вадим Шипачёв], наш рекордсмен. Капитан Андрей Стась.

Симпатичная команда в Минске. С ними будет очень тяжело в плей‑офф, – приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

Минское «Динамо» набрало 73 очка в 55 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Первую строчку на Западе занимает «Локомотив» (79 очков в 57 играх). «Авангард» располагается на втором месте Восточной конференции с 80 очками в 54 встречах.