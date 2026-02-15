Экс-вратарь сборной России высказался о голе-фантоме в ворота сборной США на ОИ-2002

Экс-вратарь сборной России и тренер вратарей ХК «Торпедо» Николай Хабибулин вспомнил про гол-фантом Сергея Самсонова в ворота сборной США на Олимпийских играх 2002 года.

– Дальше – полуфинал против США. Насколько справедлива мысль, что не хватило сил – ни физических, ни эмоциональных? Оставили всё и вся в четвертьфинале с Чехией.

– Я много думал об этой игре, но до сих пор не понимаю, что вообще тогда произошло. С американцами в полуфинале было на льду будто бы две разные команды вообще, если про нас говорить.

Два периода мы были какие-то вялые, а в третьем периоде вышли и просто их смяли, американцев не было. Забили два гола, могли и сильно больше, но не получилось, не смогли сравнять.

– Не могу не спросить про гол-фантом Сергея Самсонова. Какая ваша позиция?

– Я не знаю… Есть те, кто говорит, что была шайба, многие ребята говорят, что ничего и не было, среди нашей команды есть те, кто не верит в этот гол. Честно – непонятно.

– Главная проблема – плохое качество телекартинки? Ни на одном из видеоповторов нельзя ничего сказать наверняка.

– Видео плохое, конечно, камеры были не такие, как сейчас. А мне из-за моих ворот точно ничего видно не было, что там происходит в 50 метрах от меня, – сказал Хабибулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.