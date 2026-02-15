Вратарь сборной США Свейман высказался о своём пропущенном голе с центра площадки

Вратарь сборной США Джереми Свейман высказался о том, что пропустил гол после броска от центра площадки в матче с Данией (6:3) на хоккейном турнире Олимпиады-2026. На 12-й минуте защитник Никлас Йенсен, находясь на красной линии у борта, верхом запустил шайбу в сторону ворот американской сборной.

«Я потерял шайбу из виду, она шла на идеальной высоте для попадания в ворота. Конечно, хотелось бы переиграть этот момент, но на таком уровне нужно сохранять спокойствие и думать о следующем броске. Я очень горжусь командой – ребята поддержали меня и сделали свою работу.

Дело не в тёмной окраске бортов. Я дальтоник, мне всё равно (смеётся). С этим приходится сталкиваться всем вратарям, в НХЛ мы каждый вечер играем на разных аренах, так что это просто ещё один вызов», – приводит слова Свеймана официальный сайт НХЛ.