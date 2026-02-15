Скидки
Вратарь сборной США Свейман высказался о своём пропущенном голе с центра площадки

Вратарь сборной США Свейман высказался о своём пропущенном голе с центра площадки
Вратарь сборной США Джереми Свейман высказался о том, что пропустил гол после броска от центра площадки в матче с Данией (6:3) на хоккейном турнире Олимпиады-2026. На 12-й минуте защитник Никлас Йенсен, находясь на красной линии у борта, верхом запустил шайбу в сторону ворот американской сборной.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
14 февраля 2026, суббота. 23:10 МСК
США
Окончен
6 : 3
Дания
0:1 Олесен (Мёльгор) – 01:40     1:1 Болди (Хьюз, Славин) – 03:35     1:2 Йенсен (Сетков) – 11:16     2:2 Ткачук (Айкел) – 29:26     3:2 Айкел (Ткачук) – 30:23     4:2 Ханифин (Трочек, Фэйбер) – 37:23     4:3 Бруггиссер (Элерс, Труэ) – 39:57     5:3 Гюнцель (Мэттьюс) – 47:24     6:3 Хьюз (Нельсон) – 54:27    

«Я потерял шайбу из виду, она шла на идеальной высоте для попадания в ворота. Конечно, хотелось бы переиграть этот момент, но на таком уровне нужно сохранять спокойствие и думать о следующем броске. Я очень горжусь командой – ребята поддержали меня и сделали свою работу.

Дело не в тёмной окраске бортов. Я дальтоник, мне всё равно (смеётся). С этим приходится сталкиваться всем вратарям, в НХЛ мы каждый вечер играем на разных аренах, так что это просто ещё один вызов», – приводит слова Свеймана официальный сайт НХЛ.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
