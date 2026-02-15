«Авангард» — «Трактор»: составы команд на матч КХЛ-2025/2026

Сегодня, 15 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Омске состоится встреча между местным «Авангардом» и челябинским «Трактором». Матч на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны составы команд.

«Авангард»:

«Трактор»:

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги омский клуб провёл 54 встречи, в которых набрал 80 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 58 очками после 54 матчей находится на седьмой строчке Востока.