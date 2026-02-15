Скидки
Хабибулин: ИИХФ восстановили справедливость, вернули мне мою олимпийскую медаль

Экс-вратарь сборной России и тренер вратарей ХК «Торпедо» Николай Хабибулин рассказал, как получил золотую медаль до старта Олимпиады-2002 за Игры 1992 года в Альбервиле.

– При этом вы получили золотую олимпийскую медаль ещё, по сути, до старта турнира – за Игры в Альбервиле 1992 года. Как это было?
– Медаль действительно мне выдали, как помню, после одной из первых тренировок, на самом старте Олимпиады. К нам в раздевалку неожиданно зашёл Рене Фазель и вручил медаль, перед всей командой.

– Многие потом говорили, что это дурной знак. У вас не было подобных страхов?
– Сейчас спустя столько лет уже можно что угодно говорить… Думаю, больше был посыл такой, что медаль мне была положена, а я её не получил в 1992 году. ИИХФ восстановили справедливость, вернули мне мою медаль.
А говорить, что это плохой знак, что она как-то на что-то повлияла… Я так не считаю. Всё равно было большое желание выиграть следующую медаль, тоже золотую, – сказал Хабибулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полное интервью с Николаем Хабибулиным можно прочитать на «Чемпионате»:
«Хотелось вернуть долг за Нагано». Хабибулин вспоминает легендарную победу над Чехией
Эксклюзив
«Хотелось вернуть долг за Нагано». Хабибулин вспоминает легендарную победу над Чехией
