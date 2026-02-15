Скидки
«Мы европейцы». Фанаты вывесили флаг Гренландии во время матча США — Дания на ОИ

Двое болельщиков принесли флаг Гренландии на матч США — Дания (6:3) на олимпийском хоккейном турнире в Италии. Фанаты размахивали флагом на трибуне, этот эпизод попал в прямую трансляцию игры. Позднее стало известно, что это были болельщики сборной Латвии. Они заявили, что сделали это в знак европейской поддержки острова и Дании.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
14 февраля 2026, суббота. 23:10 МСК
США
Окончен
6 : 3
Дания
0:1 Олесен (Мёльгор) – 01:40     1:1 Болди (Хьюз, Славин) – 03:35     1:2 Йенсен (Сетков) – 11:16     2:2 Ткачук (Айкел) – 29:26     3:2 Айкел (Ткачук) – 30:23     4:2 Ханифин (Трочек, Фэйбер) – 37:23     4:3 Бруггиссер (Элерс, Труэ) – 39:57     5:3 Гюнцель (Мэттьюс) – 47:24     6:3 Хьюз (Нельсон) – 54:27    

«Мы европейцы, думаю, что как европейцы мы должны держаться вместе. Гренландский народ решает, что будет с Гренландией, но сейчас она является частью Датского королевства, а поскольку Гренландия является частью Дании, как в данном случае, мы поддерживаем обе страны в противостоянии США», — приводит слова одного из болельщиков The Guardian со ссылкой на Associated Press.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял о планах присоединить Гренландию к Соединенным Штатам.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Сборная США в матче с Данией повторила олимпийский камбэк 2002 года с Беларусью
