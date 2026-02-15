«Мы европейцы». Фанаты вывесили флаг Гренландии во время матча США — Дания на ОИ

Двое болельщиков принесли флаг Гренландии на матч США — Дания (6:3) на олимпийском хоккейном турнире в Италии. Фанаты размахивали флагом на трибуне, этот эпизод попал в прямую трансляцию игры. Позднее стало известно, что это были болельщики сборной Латвии. Они заявили, что сделали это в знак европейской поддержки острова и Дании.
«Мы европейцы, думаю, что как европейцы мы должны держаться вместе. Гренландский народ решает, что будет с Гренландией, но сейчас она является частью Датского королевства, а поскольку Гренландия является частью Дании, как в данном случае, мы поддерживаем обе страны в противостоянии США», — приводит слова одного из болельщиков The Guardian со ссылкой на Associated Press.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял о планах присоединить Гренландию к Соединенным Штатам.
- 15 февраля 2026
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:36
-
13:06
-
12:54
-
12:50
-
12:28
-
12:08
-
11:56
-
11:40
-
11:34
-
11:30
-
11:30
-
11:10
-
11:00
-
10:48
-
10:32
-
10:20
-
09:52
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
03:33
-
02:22
-
02:13
-
02:01