«Мы европейцы». Фанаты вывесили флаг Гренландии во время матча США — Дания на ОИ

Двое болельщиков принесли флаг Гренландии на матч США — Дания (6:3) на олимпийском хоккейном турнире в Италии. Фанаты размахивали флагом на трибуне, этот эпизод попал в прямую трансляцию игры. Позднее стало известно, что это были болельщики сборной Латвии. Они заявили, что сделали это в знак европейской поддержки острова и Дании.

«Мы европейцы, думаю, что как европейцы мы должны держаться вместе. Гренландский народ решает, что будет с Гренландией, но сейчас она является частью Датского королевства, а поскольку Гренландия является частью Дании, как в данном случае, мы поддерживаем обе страны в противостоянии США», — приводит слова одного из болельщиков The Guardian со ссылкой на Associated Press.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял о планах присоединить Гренландию к Соединенным Штатам.