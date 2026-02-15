«Спартак» – «Динамо» Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 15 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между местным «Спартаком» и минским «Динамо». Матч на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет третья игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. В первых двух встречах сильнее были минчане (3:0, 6:0).

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги красно-белые провели 54 игры, в которых набрали 62 очка и расположились на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 73 очками после 55 матчей находится на второй строчке Запада.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.