Хабибулин — об игре с Чехией на ОИ-2002: ребята пытались запрыгнуть в ворота

Экс-вратарь сборной России и тренер вратарей ХК «Торпедо» Николай Хабибулин поделился воспоминаниями от матча с Чехией на Олимпийских играх 2002 года.


— Многие включают ваш перформанс в игре с Чехией в список лучших моментов России в истории Олимпийских игр. Приятно слышать такие оценки?
— Разумеется. Наверное, это справедливо, если говорить о какой-то вратарской победе. Когда выигрываешь 1:0, не пропускаешь ни одной шайбы — уже отлично, но при таком счёте роль вратаря действительно огромная, понимаешь, что сыграл хорошо. Если посмотреть по статистике, даже не смотря игру, чехи нас перебросали, так что всё удалось.

— 41 бросок в створ – было такое, что вы один оставались против Яромира Ягра и компании?
— Нет, конечно все старались, защитники помогали, никто себя не жалел. Бросались под шайбу, таких, кто просто выходил бы покататься, не было. В последние секунды ребята уже сами в ворота пытались запрыгнуть, я даже говорил: «Не надо, мешаете».

Но такая мощная атака была у Чехии в те годы, попробуй их останови. У канадцев не получалось. Поэтому большое количество бросков объяснимо, — сказал Хабибулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полное интервью с Николаем Хабибулиным можно прочитать на «Чемпионате»:
«Хотелось вернуть долг за Нагано». Хабибулин вспоминает легендарную победу над Чехией
