«Торпедо» – «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 15 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Нижнем Новгороде состоится встреча между местным «Торпедо» и московским «Динамо». Матч на стадионе «Нагорный» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет четвёртая игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. В первых двух встречах сильнее оказались бело-голубые (4:1, 4:0), в третьем матче победу одержала нижегородская команда (4:3 ОТ).

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» провело 56 игр, в которых набрало 70 очков и расположилось на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 64 очками после 55 матчей находится на шестой строчке Запада.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.