Рантанен — об 11:0 в игре Финляндии с Италией: неловкости нет, была важна разница шайб

Комментарии

Нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен высказался после разгромной победы над командой Италии со счётом 11:0 в матче олимпийского хоккейного турнира в Италии.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
14 февраля 2026, суббота. 18:40 МСК
Финляндия
Окончен
11 : 0
Италия
1:0 Ахо (Рантанен, Лехконен) – 06:49     2:0 Гранлунд (Рантанен, Хейсканен) – 09:31 (pp)     3:0 Какко (Миккола, Ристолайнен) – 10:18     4:0 Кивиранта (Миккола, Ристолайнен) – 24:04     5:0 Какко (Луостаринен) – 27:39     6:0 Гранлунд (Какко, Луостаринен) – 37:36     7:0 Хейсканен (Рантанен) – 41:01 (pp)     8:0 Лехконен (Терявяйнен) – 41:34     9:0 Ахо (Лехконен, Йокихарью) – 43:43     10:0 Армиа (Хаула) – 53:26     11:0 Кивиранта (Армиа, Хаула) – 57:13    

«Пожалуй, это единственный разгромный матч, после которого я не испытываю неловкости — просто потому, что для нас была важна разница шайб. Мы знали, что этот показатель имеет значение, потому что Словакия выиграла группу. Я понимал, насколько важно второе место — оно может дать прямой выход в четвертьфинал», — приводит слова Рантанена сайт ИИХФ.

Финляндия заработала шесть очков и расположилась на втором месте в группе В. Финны могут выйти в четвертьфинал, если станут лучшими из числа сборных, занявших вторые строчки в группах.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
