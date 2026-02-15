Рантанен — об 11:0 в игре Финляндии с Италией: неловкости нет, была важна разница шайб

Нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен высказался после разгромной победы над командой Италии со счётом 11:0 в матче олимпийского хоккейного турнира в Италии.

«Пожалуй, это единственный разгромный матч, после которого я не испытываю неловкости — просто потому, что для нас была важна разница шайб. Мы знали, что этот показатель имеет значение, потому что Словакия выиграла группу. Я понимал, насколько важно второе место — оно может дать прямой выход в четвертьфинал», — приводит слова Рантанена сайт ИИХФ.

Финляндия заработала шесть очков и расположилась на втором месте в группе В. Финны могут выйти в четвертьфинал, если станут лучшими из числа сборных, занявших вторые строчки в группах.