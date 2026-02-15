Хабибулин — об ОИ-2002: в отсутствии самоотдачи обвинить никого не могу

Экс-вратарь сборной России и тренер вратарей ХК «Торпедо» Николай Хабибулин заявил, что у национальной команды было большое желание на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

– На групповом этапе сборная России играла нестабильно – всего одна победа, низкий посев и сборная Чехии уже на старте плей-офф. Что не получалось?

– Думаю, что были проблемы с сыгранностью, хотя это была общая проблема. Времени на тренировки, какие-то контрольные матчи у нас не было, все сразу включились после игр в НХЛ, приехали, как и мы, собрались буквально за два-три дня до первых матчей на Олимпиаде.

Игра действительно не сразу пошла, получилось как получилось, [в отсутствии] самоотдачи точно никого обвинить не могу, не было такого, что ждали плей-офф, с первых же матчей все старались, все бились. Желание было большое.

Тренеры искали связки, комбинации звеньев. Но, если так посмотреть, мы не так уж и плохо смотрелись. Матч с белорусами немного скомканный вышел, цельного хоккея не было, но победа есть победа.

С американцами, на мой взгляд, неплохо сыграли, сильный соперник, у них дома играли – боевая ничья, тогда ещё не было овертаймов на групповом этапе, где-то мы даже лучше смотрелись, в овертайме могли и дожать. Вот с финнами и правда вышло как-то не очень, – сказал Хабибулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.