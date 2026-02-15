Финляндия первой забила более 10 голов в матче Олимпиады с участием игроков НХЛ
Поделиться
Сборная Финляндии разгромила команду Италии со счётом 11:0 и стала первой командой, забросившей двузначное количество шайб в одном матче олимпийского хоккейного турнира с участием игроков из НХЛ. Об этом сообщает DailyFaceoff.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
14 февраля 2026, суббота. 18:40 МСК
Финляндия
Окончен
11 : 0
Италия
1:0 Ахо (Рантанен, Лехконен) – 06:49 2:0 Гранлунд (Рантанен, Хейсканен) – 09:31 (pp) 3:0 Какко (Миккола, Ристолайнен) – 10:18 4:0 Кивиранта (Миккола, Ристолайнен) – 24:04 5:0 Какко (Луостаринен) – 27:39 6:0 Гранлунд (Какко, Луостаринен) – 37:36 7:0 Хейсканен (Рантанен) – 41:01 (pp) 8:0 Лехконен (Терявяйнен) – 41:34 9:0 Ахо (Лехконен, Йокихарью) – 43:43 10:0 Армиа (Хаула) – 53:26 11:0 Кивиранта (Армиа, Хаула) – 57:13
В составе Финляндии шайбы забросили Себастьян Ахо (две), Микаэль Гранлунд (две), Каапо Какко (две), Йоэль Кивиранта (две), Миро Хейсканен, Арттури Лехконен и Йоэль Армиа.
По итогам трёх туров финны, шведы и словаки набрали по шесть очков в группе В. Словаки за счёт разницы шайб в очных матчах стали первыми и напрямую квалифицировались в четвертьфинал. Финны стали вторыми и сохраняют шансы попасть сразу в 1/4 финала как лучшая команда из занявших вторые места.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 февраля 2026
-
16:07
-
15:40
-
15:38
-
15:14
-
15:00
-
14:39
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:36
-
13:06
-
12:54
-
12:50
-
12:28
-
12:08
-
11:56
-
11:40
-
11:34
-
11:30
-
11:30
-
11:10
-
11:00
-
10:48
-
10:32
-
10:20
-
09:52
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:50