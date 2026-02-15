Финляндия первой забила более 10 голов в матче Олимпиады с участием игроков НХЛ

Сборная Финляндии разгромила команду Италии со счётом 11:0 и стала первой командой, забросившей двузначное количество шайб в одном матче олимпийского хоккейного турнира с участием игроков из НХЛ. Об этом сообщает DailyFaceoff.

В составе Финляндии шайбы забросили Себастьян Ахо (две), Микаэль Гранлунд (две), Каапо Какко (две), Йоэль Кивиранта (две), Миро Хейсканен, Арттури Лехконен и Йоэль Армиа.

По итогам трёх туров финны, шведы и словаки набрали по шесть очков в группе В. Словаки за счёт разницы шайб в очных матчах стали первыми и напрямую квалифицировались в четвертьфинал. Финны стали вторыми и сохраняют шансы попасть сразу в 1/4 финала как лучшая команда из занявших вторые места.