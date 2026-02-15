Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Финляндия первой забила более 10 голов в матче Олимпиады с участием игроков НХЛ

Финляндия первой забила более 10 голов в матче Олимпиады с участием игроков НХЛ
Комментарии

Сборная Финляндии разгромила команду Италии со счётом 11:0 и стала первой командой, забросившей двузначное количество шайб в одном матче олимпийского хоккейного турнира с участием игроков из НХЛ. Об этом сообщает DailyFaceoff.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
14 февраля 2026, суббота. 18:40 МСК
Финляндия
Окончен
11 : 0
Италия
1:0 Ахо (Рантанен, Лехконен) – 06:49     2:0 Гранлунд (Рантанен, Хейсканен) – 09:31 (pp)     3:0 Какко (Миккола, Ристолайнен) – 10:18     4:0 Кивиранта (Миккола, Ристолайнен) – 24:04     5:0 Какко (Луостаринен) – 27:39     6:0 Гранлунд (Какко, Луостаринен) – 37:36     7:0 Хейсканен (Рантанен) – 41:01 (pp)     8:0 Лехконен (Терявяйнен) – 41:34     9:0 Ахо (Лехконен, Йокихарью) – 43:43     10:0 Армиа (Хаула) – 53:26     11:0 Кивиранта (Армиа, Хаула) – 57:13    

В составе Финляндии шайбы забросили Себастьян Ахо (две), Микаэль Гранлунд (две), Каапо Какко (две), Йоэль Кивиранта (две), Миро Хейсканен, Арттури Лехконен и Йоэль Армиа.

По итогам трёх туров финны, шведы и словаки набрали по шесть очков в группе В. Словаки за счёт разницы шайб в очных матчах стали первыми и напрямую квалифицировались в четвертьфинал. Финны стали вторыми и сохраняют шансы попасть сразу в 1/4 финала как лучшая команда из занявших вторые места.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Такого на Олимпиадах не было 38 лет! Финны унизили хозяев Игр, не пожалев свою легенду
Такого на Олимпиадах не было 38 лет! Финны унизили хозяев Игр, не пожалев свою легенду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android