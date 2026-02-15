Нападающий «Автомобилиста» Шаров достиг отметки в 600 матчей КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров проводит свой 600-й матч в Континентальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба. Юбилейной для форварда стала игра регулярного чемпионата с «Металлургом», которая проходит в эти минуты. На данный момент идёт второй период.

«Важный юбилей для Саши Шарова. Сегодня он проводит свой 600-й матч в КХЛ!» – говорится в сообщении «Автомобилиста» в телеграм-канале.

Всего на счету игрока 322 (144+178) очков в 600 играх КХЛ с учётом плей-офф. В нынешнем сезоне 30-летний Шаров провёл 50 матчей, в которых отметился 14 заброшенными шайбами и 13 результативными передачами.