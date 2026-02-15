Форвард «Автомобилиста» Спронг оформил хет-трик за два периода в матче с «Металлургом»
В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом». После второго периода впереди хозяева со счётом 5:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
3-й период
5 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кизимов (Денежкин) – 01:07 (5x5) 2:0 Спронг (Шаров, Блэкер) – 13:01 (5x5) 3:0 Бусыгин (Шаров, Мэйсек) – 21:27 (5x5) 4:0 Спронг (Мэйсек, Шаров) – 22:08 (5x4) 4:1 Яковлев (Ткачёв, Канцеров) – 31:14 (5x4) 5:1 Спронг (Блэкер, Кизимов) – 38:05 (5x4)
Хет-триком отметился нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг. Форвард забросил свою первую шайбу на 14-й минуте матча. Ещё два гола нападающий забил во втором периоде при игре в большинстве.
Отметим, что Спронг перешёл в «Автомобилист» по ходу текущего сезона, который форвард начинал в составе ЦСКА. Этот матч является для Спронга 11-м в составе екатеринбургского клуба. За 10 предыдущих матчей форвард набрал 10 (5+5) очков.
