Форвард «Автомобилиста» Спронг оформил хет-трик за два периода в матче с «Металлургом»

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом». После второго периода впереди хозяева со счётом 5:1.

Хет-триком отметился нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг. Форвард забросил свою первую шайбу на 14-й минуте матча. Ещё два гола нападающий забил во втором периоде при игре в большинстве.

Отметим, что Спронг перешёл в «Автомобилист» по ходу текущего сезона, который форвард начинал в составе ЦСКА. Этот матч является для Спронга 11-м в составе екатеринбургского клуба. За 10 предыдущих матчей форвард набрал 10 (5+5) очков.