Авангард — Трактор, результат матча 15 февраля 2026, счет 6:2, КХЛ 2025/2026

«Авангард» забросил шесть шайб и уверенно обыграл «Трактор»
В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Дронов – 04:55 (5x5)     1:1 Фьоре (Потуральски, Маклауд) – 11:41 (5x5)     2:1 Фьоре (Шарипзянов) – 18:55 (4x5)     3:1 Прохоркин (Якупов, Шарипзянов) – 27:21 (5x5)     4:1 Игумнов (Мартынов, Котляревский) – 35:27 (5x5)     4:2 Джиошвили (Светлаков, Кравцов) – 37:50 (5x5)     5:2 Маклауд (Потуральски, Фьоре) – 39:43 (5x5)     6:2 Маклауд (Шарипзянов, Окулов) – 56:00 (5x5)    

Дублем и результативной передачей отметился нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре. Также дубль и передача на счету Майкла Маклауда. Ещё по голу в составе омского клуба забили Николай Прохоркин и Иван Игумнов. За «Трактор» забивали Григорий Дронов и Максим Джиошвили.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги омский клуб провёл 55 встреч, в которых набрал 82 очка, и расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 58 очками после 55 матчей находится на седьмой строчке Востока.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии
