«Авангард» забросил шесть шайб и уверенно обыграл «Трактор»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

Дублем и результативной передачей отметился нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре. Также дубль и передача на счету Майкла Маклауда. Ещё по голу в составе омского клуба забили Николай Прохоркин и Иван Игумнов. За «Трактор» забивали Григорий Дронов и Максим Джиошвили.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги омский клуб провёл 55 встреч, в которых набрал 82 очка, и расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 58 очками после 55 матчей находится на седьмой строчке Востока.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.