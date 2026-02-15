Скидки
Сборная Швейцарии обыграла Чехию в овертайме и заняла второе место в группе А

Сборная Швейцарии обыграла Чехию в овертайме и заняла второе место в группе А
Сегодня, 15 февраля, в Милане проходят очередные матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Швейцарии и Чехии. Победу со счётом 4:3 в овертайме одержала швейцарская сборная, которая обеспечила себе второе место в группе А.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
15 февраля 2026, воскресенье. 14:10 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 3
ОТ
Чехия
0:1 Хлапик (Нечас, Кемпф) – 15:19     1:1 Йози (Мозер, Егер) – 36:53     2:1 Майер – 38:37 (pp)     2:2 Шимек (Хлапик, Нечас) – 46:33     3:2 Зутер (Мозер, Майер) – 48:07     3:3 Нечас (Гронек, Пастрняк) – 57:54     4:3 Кукан – 61:49    

Голами в составе сборной Швейцарии отметились Роман Йози, Тимо Майер и Пиус Зутер. В составе чешской сборной шайбы забросили Филип Хлапик и Радим Шимек. За две минуты до конца третьего периода Мартин Нечас сравнял счёт и перевёл матч в овертайм. В дополнительное время победу одержали швейцарцы.

Таким образом, сборная Швейцарии одержала две победы в трёх матчах и с шестью очками заняла второе место в группе А. Чехия одержала лишь одну победу в трёх матчах и заняла третье место в группе А.

Календарь мужского хоккейного олимпийского турнира
Таблица мужского хоккейного олимпийского турнира
Материалы по теме
Финны — уже в 1/4 финала, Латвию ждёт лёгкий соперник в 1/8? Расклады на ОИ перед плей-офф
