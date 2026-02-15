Сборная Чехии перевела матч со Швейцарией в овертайм благодаря голу на 58-й минуте

Сегодня, 15 февраля, в Милане проходят очередные матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Швейцарии и Чехии. После основного времени матча счёт 3:3.

Сборная Чехии ушла от поражения в основное время благодаря голу Мартина Нечаса на 58-й минуте матча при игре с шестым полевым игроком. Ассистентами выступили Филип Гронек и Давид Пастрняк. Минутой ранее главный арбитр матча отменил гол Пастрняка из-за помехи вратарю.

Отметим, что это первый овертайм на текущем олимпийском турнире. Победу в овертайме одержала сборная Швейцарии благодаря голу Дина Кукана.