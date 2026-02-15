Сборная Чехии перевела матч со Швейцарией в овертайм благодаря голу на 58-й минуте
Поделиться
Сегодня, 15 февраля, в Милане проходят очередные матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Швейцарии и Чехии. После основного времени матча счёт 3:3.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
15 февраля 2026, воскресенье. 14:10 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 3
ОТ
Чехия
0:1 Хлапик (Нечас, Кемпф) – 15:19 1:1 Йози (Мозер, Егер) – 36:53 2:1 Майер – 38:37 (pp) 2:2 Шимек (Хлапик, Нечас) – 46:33 3:2 Зутер (Мозер, Майер) – 48:07 3:3 Нечас (Гронек, Пастрняк) – 57:54 4:3 Кукан – 61:49
Сборная Чехии ушла от поражения в основное время благодаря голу Мартина Нечаса на 58-й минуте матча при игре с шестым полевым игроком. Ассистентами выступили Филип Гронек и Давид Пастрняк. Минутой ранее главный арбитр матча отменил гол Пастрняка из-за помехи вратарю.
Отметим, что это первый овертайм на текущем олимпийском турнире. Победу в овертайме одержала сборная Швейцарии благодаря голу Дина Кукана.
Комментарии
- 15 февраля 2026
-
17:51
-
17:38
-
17:13
-
17:09
-
16:55
-
16:44
-
16:42
-
16:29
-
16:07
-
15:40
-
15:38
-
15:14
-
15:00
-
14:39
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:36
-
13:06
-
12:54
-
12:50
-
12:28
-
12:08
-
11:56
-
11:40
-
11:34
-
11:30
-
11:30
-
11:10
-
11:00
-
10:48
-
10:32
-
10:20
-
09:52