Сборная Чехии перевела матч со Швейцарией в овертайм благодаря голу на 58-й минуте

Сегодня, 15 февраля, в Милане проходят очередные матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Швейцарии и Чехии. После основного времени матча счёт 3:3.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
15 февраля 2026, воскресенье. 14:10 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 3
ОТ
Чехия
0:1 Хлапик (Нечас, Кемпф) – 15:19     1:1 Йози (Мозер, Егер) – 36:53     2:1 Майер – 38:37 (pp)     2:2 Шимек (Хлапик, Нечас) – 46:33     3:2 Зутер (Мозер, Майер) – 48:07     3:3 Нечас (Гронек, Пастрняк) – 57:54     4:3 Кукан – 61:49    

Сборная Чехии ушла от поражения в основное время благодаря голу Мартина Нечаса на 58-й минуте матча при игре с шестым полевым игроком. Ассистентами выступили Филип Гронек и Давид Пастрняк. Минутой ранее главный арбитр матча отменил гол Пастрняка из-за помехи вратарю.

Отметим, что это первый овертайм на текущем олимпийском турнире. Победу в овертайме одержала сборная Швейцарии благодаря голу Дина Кукана.

