Хет-трик Спронга помог «Автомобилисту» разгромить «Металлург» со счётом 8:1

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом». Разгромную победу одержали хозяева со счётом 8:1.

Главным героем матча стал нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг, оформивший хет-трик. Ещё по одной шайбе в составе екатеринбургского клуба забросили Семён Кизимов, Ярослав Бусыгин, Максим Денежкин, Артём Каштанов и Данил Романцев. Единственный гол за «Металлург» забил Егор Яковлев.

«Автомобилист» выиграл первый матч у «Металлурга» в текущем сезоне. Ранее три матча подряд выиграли хоккеисты магнитогорского клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.