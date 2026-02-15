Скидки
Автомобилист — Металлург, результат матча 15 февраля 2026, счет 8:1, КХЛ 2025/2026

Хет-трик Спронга помог «Автомобилисту» разгромить «Металлург» со счётом 8:1
Комментарии

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом». Разгромную победу одержали хозяева со счётом 8:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
8 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кизимов (Денежкин) – 01:07 (5x5)     2:0 Спронг (Шаров, Блэкер) – 13:01 (5x5)     3:0 Бусыгин (Шаров, Мэйсек) – 21:27 (5x5)     4:0 Спронг (Мэйсек, Шаров) – 22:08 (5x4)     4:1 Яковлев (Ткачёв, Канцеров) – 31:14 (5x4)     5:1 Спронг (Блэкер, Кизимов) – 38:05 (5x4)     6:1 Денежкин – 44:35 (5x5)     7:1 Каштанов (Зборовский, Воробьёв) – 57:51 (5x5)     8:1 Романцев (Кизимов) – 59:25 (5x5)    

Главным героем матча стал нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг, оформивший хет-трик. Ещё по одной шайбе в составе екатеринбургского клуба забросили Семён Кизимов, Ярослав Бусыгин, Максим Денежкин, Артём Каштанов и Данил Романцев. Единственный гол за «Металлург» забил Егор Яковлев.

«Автомобилист» выиграл первый матч у «Металлурга» в текущем сезоне. Ранее три матча подряд выиграли хоккеисты магнитогорского клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии
