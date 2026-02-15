В матче «Автомобилиста» с «Металлургом» состоялась эффектная драка
Поделиться
В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом». Разгромную победу со счётом 8:1 одержали хозяева.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
8 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кизимов (Денежкин) – 01:07 (5x5) 2:0 Спронг (Шаров, Блэкер) – 13:01 (5x5) 3:0 Бусыгин (Шаров, Мэйсек) – 21:27 (5x5) 4:0 Спронг (Мэйсек, Шаров) – 22:08 (5x4) 4:1 Яковлев (Ткачёв, Канцеров) – 31:14 (5x4) 5:1 Спронг (Блэкер, Кизимов) – 38:05 (5x4) 6:1 Денежкин – 44:35 (5x5) 7:1 Каштанов (Зборовский, Воробьёв) – 57:51 (5x5) 8:1 Романцев (Кизимов) – 59:25 (5x5)
В середине третьего периода при счёте 6:1 состоялась эффектная драка между нападающим «Автомобилиста» Никитой Шашковым и форвардом «Металлурга» Люком Джонсоном. Потасовка началась у ворот екатеринбургского клуба после остановки игры, оба хоккеиста обменялись ударами и упали на лёд. Шашков по итогам драки остался без нагрудника.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Комментарии
- 15 февраля 2026
-
17:51
-
17:38
-
17:13
-
17:09
-
16:55
-
16:44
-
16:42
-
16:29
-
16:07
-
15:40
-
15:38
-
15:14
-
15:00
-
14:39
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:36
-
13:06
-
12:54
-
12:50
-
12:28
-
12:08
-
11:56
-
11:40
-
11:34
-
11:30
-
11:30
-
11:10
-
11:00
-
10:48
-
10:32
-
10:20
-
09:52