В матче «Автомобилиста» с «Металлургом» состоялась эффектная драка

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом». Разгромную победу со счётом 8:1 одержали хозяева.

В середине третьего периода при счёте 6:1 состоялась эффектная драка между нападающим «Автомобилиста» Никитой Шашковым и форвардом «Металлурга» Люком Джонсоном. Потасовка началась у ворот екатеринбургского клуба после остановки игры, оба хоккеиста обменялись ударами и упали на лёд. Шашков по итогам драки остался без нагрудника.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.