Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В матче «Автомобилиста» с «Металлургом» состоялась эффектная драка

В матче «Автомобилиста» с «Металлургом» состоялась эффектная драка
Комментарии

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом». Разгромную победу со счётом 8:1 одержали хозяева.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
8 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кизимов (Денежкин) – 01:07 (5x5)     2:0 Спронг (Шаров, Блэкер) – 13:01 (5x5)     3:0 Бусыгин (Шаров, Мэйсек) – 21:27 (5x5)     4:0 Спронг (Мэйсек, Шаров) – 22:08 (5x4)     4:1 Яковлев (Ткачёв, Канцеров) – 31:14 (5x4)     5:1 Спронг (Блэкер, Кизимов) – 38:05 (5x4)     6:1 Денежкин – 44:35 (5x5)     7:1 Каштанов (Зборовский, Воробьёв) – 57:51 (5x5)     8:1 Романцев (Кизимов) – 59:25 (5x5)    

В середине третьего периода при счёте 6:1 состоялась эффектная драка между нападающим «Автомобилиста» Никитой Шашковым и форвардом «Металлурга» Люком Джонсоном. Потасовка началась у ворот екатеринбургского клуба после остановки игры, оба хоккеиста обменялись ударами и упали на лёд. Шашков по итогам драки остался без нагрудника.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Хет-трик Спронга помог «Автомобилисту» разгромить «Металлург» со счётом 8:1
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android