Давид Пастрняк, Олимпиада-2026: статистика в матче Швейцария — Чехия, очки, голы, передачи
Нападающий сборной Чехии Давид Пастрняк во встрече олимпийского хоккейного турнира с командой Швейцарии отметился одной результативной передачей.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
15 февраля 2026, воскресенье. 14:10 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 3
ОТ
Чехия
0:1 Хлапик (Нечас, Кемпф) – 15:19 1:1 Йози (Мозер, Егер) – 36:53 2:1 Майер – 38:37 (pp) 2:2 Шимек (Хлапик, Нечас) – 46:33 3:2 Зутер (Мозер, Майер) – 48:07 3:3 Нечас (Гронек, Пастрняк) – 57:54 4:3 Кукан – 61:49
Пастрняк ассистировал в шайбе Мартина Нечаса за две минуты до конца третьего периода. Этот гол позволил Чехии перевести встречу в овертайм. Отметим, что на 57-й минуте гол Пастрняка был отменён из-за помехи вратарю.
Мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 стартовал 11 февраля. На Олимпиаде впервые с 2014 года играют хоккеисты НХЛ. Не выступают на Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).
