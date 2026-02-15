Давид Пастрняк, Олимпиада-2026: статистика в матче Швейцария — Чехия, очки, голы, передачи

Нападающий сборной Чехии Давид Пастрняк во встрече олимпийского хоккейного турнира с командой Швейцарии отметился одной результативной передачей.

Пастрняк ассистировал в шайбе Мартина Нечаса за две минуты до конца третьего периода. Этот гол позволил Чехии перевести встречу в овертайм. Отметим, что на 57-й минуте гол Пастрняка был отменён из-за помехи вратарю.

Мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 стартовал 11 февраля. На Олимпиаде впервые с 2014 года играют хоккеисты НХЛ. Не выступают на Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).