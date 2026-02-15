Босс НХЛ рассказал, кто будет покрывать медицинские расходы после ужасной травмы Фиалы

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли рассказал, кто будет покрывать медицинские расходы после тяжёлой травмы нападающего сборной Швейцарии Кевина Фиалы. Форвард перенесёт операцию на ноге, которая не позволит ему продолжить текущий сезон в Национальной хоккейной лиге.

— Вы наверняка видели ужасную травму Кевина Фиалы на Олимпиаде. Кто покрывает медицинские расходы хоккеиста — НХЛ или ИИХФ?

— Медицинские расходы покрывает его сборная, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Фиала выступает за «Лос-Анджелес Кингз». В нынешнем сезоне НХЛ на счету Фиалы 40 (18+22) очков в 56 матчах при показателе полезности «-11». Он второй бомбардир и снайпер «Кингз» в текущем сезоне.