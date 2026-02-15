Скидки
Босс НХЛ объяснил, получит ли «Лос-Анджелес» компенсацию из-за травмы Фиалы на Олимпиаде

Комментарии

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли объяснил, получит ли «Лос-Анджелес Кингз» компенсацию из-за травмы швейцарского нападающего Кевина Фиалы на Олимпиаде.

— Получит ли «Лос-Анджелес» какую-либо компенсацию за потерю Кевина Фиалы?
— Его зарплата по контракту застрахована с учётом небольшой фиксированной доплаты и франшизой (в первом случае имеется в виду доплата со стороны пациента за медицинскую услугу сверх того, что покрывается страховкой. Франшиза в данном случае — это денежная сумма, которую страхователю придётся оплатить самостоятельно в ситуации, когда наступает страховой случай. Лишь после этого страховая компания начинает покрывать расходы. — Прим. «Чемпионата), — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

