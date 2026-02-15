Скидки
Разин — после 1:8 от «Автомобилиста»: ничего страшного не произошло, такое надо пережить

Разин — после 1:8 от «Автомобилиста»: ничего страшного не произошло, такое надо пережить
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал разгромное поражение от «Автомобилиста» со счётом 1:8.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
8 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кизимов (Денежкин) – 01:07 (5x5)     2:0 Спронг (Шаров, Блэкер) – 13:01 (5x5)     3:0 Бусыгин (Шаров, Мэйсек) – 21:27 (5x5)     4:0 Спронг (Мэйсек, Шаров) – 22:08 (5x4)     4:1 Яковлев (Ткачёв, Канцеров) – 31:14 (5x4)     5:1 Спронг (Блэкер, Кизимов) – 38:05 (5x4)     6:1 Денежкин – 44:35 (5x5)     7:1 Каштанов (Зборовский, Воробьёв) – 57:51 (5x5)     8:1 Романцев (Кизимов) – 59:25 (5x5)    

— Бывают такие игры. Если посмотреть статистику, должна быть в обратную сторону вся статистика, но такой день сегодня. Предполагаю, это из-за смены корреспондента на предматчевом интервью: всё время был рыжий бородатый парнишка, а тут девочку чёрненькую поставили, всё с этого началось. Это шутки, скажу парадоксальную вещь: весь сезон складывается ровно, всегда бывают в сезоне такие сложные моменты.

Ждал, когда наступит момент, когда надо будет из ямы выкарабкиваться. Не скажу, что в яму попали, но такое тяжёлое поражение нужно пережить. Ничего страшного не произошло, надеюсь, команда правильно это воспримет. Не скажу, что ноги не бежали или что совсем не получалось, из такой ситуации надо будет выходить с достоинством.

— Можно ли сказать, что в такой ситуации такое поражение будет, скорее, полезным, подсветит изъяны?
— Я про это и говорю. Такие ситуации нужны, в плей-офф всё будет быстро, сейчас надо это пережить, это полезно, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Видео
Хет-трик Спронга помог «Автомобилисту» разгромить «Металлург» со счётом 8:1
