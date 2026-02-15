Разин — об обратной замене вратаря спустя 16 секунд: самое смешное, что он сам вышел

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин объяснил обратную замену вратаря в матче с «Автомобилистом» (1:8).

— На последних ваша команда как будто совсем бросила играть…

— В третьем периоде мы весь период провели в той зоне, не забили. В нашу зону заехали раза четыре. Взять восьмой гол — мы должны были бежать в контратаку, человек отдаёт пас, у него ломается клюшка. Первый гол могли убежать в контратаку «три в два», подсовываем друг другу неточные передачи, тут же забивают. Такой день, такая игра, много поиграли «шесть на четыре», это полезно. Мы боролись до конца, а такой счёт бывает. Каштанов нам всё время забивает, Степан Хрипунов не забил только.

— Альберт Уткин вышел только на 16 секунд сегодня. Хотели ли выпустить его ещё раз?

— Самое смешное, что он сам вышел! Я переговаривался с видеотренером о запросе на положение «вне игры», а он понял так, что я ему машу, пошёл и сам встал. Когда я спросил у тренера вратарей, зачем он это сделал, он сказал, что этого не делал. Настолько всё наперекосяк пошло, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.