Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин — об обратной замене вратаря спустя 16 секунд: самое смешное, что он сам вышел

Разин — об обратной замене вратаря спустя 16 секунд: самое смешное, что он сам вышел
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин объяснил обратную замену вратаря в матче с «Автомобилистом» (1:8).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
8 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кизимов (Денежкин) – 01:07 (5x5)     2:0 Спронг (Шаров, Блэкер) – 13:01 (5x5)     3:0 Бусыгин (Шаров, Мэйсек) – 21:27 (5x5)     4:0 Спронг (Мэйсек, Шаров) – 22:08 (5x4)     4:1 Яковлев (Ткачёв, Канцеров) – 31:14 (5x4)     5:1 Спронг (Блэкер, Кизимов) – 38:05 (5x4)     6:1 Денежкин – 44:35 (5x5)     7:1 Каштанов (Зборовский, Воробьёв) – 57:51 (5x5)     8:1 Романцев (Кизимов) – 59:25 (5x5)    

— На последних ваша команда как будто совсем бросила играть…
— В третьем периоде мы весь период провели в той зоне, не забили. В нашу зону заехали раза четыре. Взять восьмой гол — мы должны были бежать в контратаку, человек отдаёт пас, у него ломается клюшка. Первый гол могли убежать в контратаку «три в два», подсовываем друг другу неточные передачи, тут же забивают. Такой день, такая игра, много поиграли «шесть на четыре», это полезно. Мы боролись до конца, а такой счёт бывает. Каштанов нам всё время забивает, Степан Хрипунов не забил только.

— Альберт Уткин вышел только на 16 секунд сегодня. Хотели ли выпустить его ещё раз?
— Самое смешное, что он сам вышел! Я переговаривался с видеотренером о запросе на положение «вне игры», а он понял так, что я ему машу, пошёл и сам встал. Когда я спросил у тренера вратарей, зачем он это сделал, он сказал, что этого не делал. Настолько всё наперекосяк пошло, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Видео
Хет-трик Спронга помог «Автомобилисту» разгромить «Металлург» со счётом 8:1
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android