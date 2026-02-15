Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Заварухин — после 8:1 с «Металлургом»: лучше бы половину голов «Динамо» забили

Заварухин — после 8:1 с «Металлургом»: лучше бы половину голов «Динамо» забили
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил разгромную победу над «Металлургом» со счётом 8:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
8 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кизимов (Денежкин) – 01:07 (5x5)     2:0 Спронг (Шаров, Блэкер) – 13:01 (5x5)     3:0 Бусыгин (Шаров, Мэйсек) – 21:27 (5x5)     4:0 Спронг (Мэйсек, Шаров) – 22:08 (5x4)     4:1 Яковлев (Ткачёв, Канцеров) – 31:14 (5x4)     5:1 Спронг (Блэкер, Кизимов) – 38:05 (5x4)     6:1 Денежкин – 44:35 (5x5)     7:1 Каштанов (Зборовский, Воробьёв) – 57:51 (5x5)     8:1 Романцев (Кизимов) – 59:25 (5x5)    

— Когда-то должны были выиграть у «Металлурга». Здорово реализовали свои моменты, командная победа, 27 блокированных бросков. Очень быстрый соперник, были у нас тоже проблемы в обороне. Были и хорошие голы, и блок-шоты, и драки, и поддержка болельщиков. Команда вышла заряженной, благодарю парней за игру, главное — восстановить силы и идти дальше.

— Успешный дебют и быстрый гол: это была домашняя заголовка?
— Не хотим проигрывать начало матчей, хотим выигрывать, дома сыграть агрессивно. Парни сыграли правильно, по ситуации, получился хороший момент.

— Нашли Спронгу правильную позицию в большинстве?
— Он уже был на этом месте, но где-то получалось, где-то не получалось, сегодня получилось.

— Как искать эмоции на следующую игру?
— Лучше бы половину голов «Динамо» забили, где были хорошие шансы. Сегодня правильно действовали, надо найти эмоции. У нас есть время восстановиться, завтра будет подготовка к матчу против «Сочи». Парни профессионалы, должны быть готовы к игре, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Видео
Хет-трик Спронга помог «Автомобилисту» разгромить «Металлург» со счётом 8:1
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android