Заварухин — после 8:1 с «Металлургом»: лучше бы половину голов «Динамо» забили

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил разгромную победу над «Металлургом» со счётом 8:1.

— Когда-то должны были выиграть у «Металлурга». Здорово реализовали свои моменты, командная победа, 27 блокированных бросков. Очень быстрый соперник, были у нас тоже проблемы в обороне. Были и хорошие голы, и блок-шоты, и драки, и поддержка болельщиков. Команда вышла заряженной, благодарю парней за игру, главное — восстановить силы и идти дальше.

— Успешный дебют и быстрый гол: это была домашняя заголовка?

— Не хотим проигрывать начало матчей, хотим выигрывать, дома сыграть агрессивно. Парни сыграли правильно, по ситуации, получился хороший момент.

— Нашли Спронгу правильную позицию в большинстве?

— Он уже был на этом месте, но где-то получалось, где-то не получалось, сегодня получилось.

— Как искать эмоции на следующую игру?

— Лучше бы половину голов «Динамо» забили, где были хорошие шансы. Сегодня правильно действовали, надо найти эмоции. У нас есть время восстановиться, завтра будет подготовка к матчу против «Сочи». Парни профессионалы, должны быть готовы к игре, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.