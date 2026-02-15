Судья Дмитрий Сивов стал первым линейным арбитром, проведшим 1000 матчей в КХЛ. Юбилейным для линейного судьи матчем стала встреча между «Спартаком» и минским «Динамо», которая в данный момент проходит в Москве.

Отметку в 1000 игр среди главных арбитров достигали Константин Оленин (1031), Алексей Белов (1030), Виктор Гашилов (1010).

Сивов судит в КХЛ с 2009 года. В нынешнем сезоне он отработал на 54 матчах. Сивов стал хоккейным арбитром в 18 лет и первый свой матч провёл на первенстве Москвы среди детей. Три года он обслуживал матчи первенства столицы в разных возрастах, затем получил назначение на первый профессиональный матч в жизни – игру Первой лиги чемпионата России. Своим переломным моментом в карьере Сивов считает работу на финале первенства России среди юношей в Тольятти.