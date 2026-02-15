Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дмитрий Сивов стал первым линейным арбитром, проведшим 1000 матчей в КХЛ

Дмитрий Сивов стал первым линейным арбитром, проведшим 1000 матчей в КХЛ
Комментарии

Судья Дмитрий Сивов стал первым линейным арбитром, проведшим 1000 матчей в КХЛ. Юбилейным для линейного судьи матчем стала встреча между «Спартаком» и минским «Динамо», которая в данный момент проходит в Москве.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Морозов (Гутик) – 04:38 (5x5)     2:0 Вишневский (Орлов, Коростелёв) – 22:38 (5x4)     2:1 Пинчук (Хэмилтон, Смит) – 33:27 (5x5)     3:1 Мальцев (Ярош, Морозов) – 38:01 (5x5)     3:2 Энас (Лимож, Смит) – 42:37 (5x5)     3:3 Улле (Спунер, Мелош) – 43:50 (5x5)     4:3 Порядин (Коростелёв, Ярош) – 47:11 (5x5)    

Отметку в 1000 игр среди главных арбитров достигали Константин Оленин (1031), Алексей Белов (1030), Виктор Гашилов (1010).

Сивов судит в КХЛ с 2009 года. В нынешнем сезоне он отработал на 54 матчах. Сивов стал хоккейным арбитром в 18 лет и первый свой матч провёл на первенстве Москвы среди детей. Три года он обслуживал матчи первенства столицы в разных возрастах, затем получил назначение на первый профессиональный матч в жизни – игру Первой лиги чемпионата России. Своим переломным моментом в карьере Сивов считает работу на финале первенства России среди юношей в Тольятти.

Материалы по теме
В решениях судей КХЛ всё меньше последовательности. Нужны разъяснения и чёткая линия
В решениях судей КХЛ всё меньше последовательности. Нужны разъяснения и чёткая линия
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android