В НХЛ ответили, могут ли запретить игрокам ехать на Олимпиаду после страшной травмы Фиалы

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил, может ли лига запретить игрокам ехать на Олимпиаду после страшной травмы швейцарского нападающего Кевина Фиалы. Форвард перенесёт операцию на ноге, которая не позволит ему продолжить текущий сезон в Национальной хоккейной лиге.

— Инцидент с Фиалой может как-то повлиять на решение НХЛ о допуске/недопуске своих хоккеистов на Олимпиады?

— Пока рано об этом говорить, но, скорее всего, нет, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Фиала выступает за «Лос-Анджелес Кингз». В нынешнем сезоне НХЛ на счету Фиалы 40 (18+22) очков в 56 матчах при показателе полезности «-11». Он второй бомбардир и снайпер «Кингз» в текущем сезоне.