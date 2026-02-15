«Мы, конечно, не на пике сейчас». Корешков — о крупном поражении «Трактора» от «Авангарда»
Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:6).
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Дронов – 04:55 (5x5) 1:1 Фьоре (Потуральски, Маклауд) – 11:41 (5x5) 2:1 Фьоре (Шарипзянов) – 18:55 (4x5) 3:1 Прохоркин (Якупов, Шарипзянов) – 27:21 (5x5) 4:1 Игумнов (Мартынов, Котляревский) – 35:27 (5x5) 4:2 Джиошвили (Светлаков, Кравцов) – 37:50 (5x5) 5:2 Маклауд (Потуральски, Фьоре) – 39:43 (5x5) 6:2 Маклауд (Шарипзянов, Окулов) – 56:00 (5x5)
«Сыграли не так, как хотели, планировали. Где-то игровая дисциплина подвела, а те моменты, которые мы создали, хорошие моменты, не использовали. Отсюда такой результат. Низкая бросковая активность связана с тем, наверное, что соперник не давал бросать. По физике, да и вообще мы, конечно, не на пике сейчас. Но ничего страшного нет, сейчас дома восстановимся, разберём ошибки. Ни в коем случае не пожалел, что доверил место в воротах Дмитрию Николаеву. Мы даём возможность реализовать себя обоим вратарям, есть возможность посмотреть на них», — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
