Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы, конечно, не на пике сейчас». Корешков — о крупном поражении «Трактора» от «Авангарда»

«Мы, конечно, не на пике сейчас». Корешков — о крупном поражении «Трактора» от «Авангарда»
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Дронов – 04:55 (5x5)     1:1 Фьоре (Потуральски, Маклауд) – 11:41 (5x5)     2:1 Фьоре (Шарипзянов) – 18:55 (4x5)     3:1 Прохоркин (Якупов, Шарипзянов) – 27:21 (5x5)     4:1 Игумнов (Мартынов, Котляревский) – 35:27 (5x5)     4:2 Джиошвили (Светлаков, Кравцов) – 37:50 (5x5)     5:2 Маклауд (Потуральски, Фьоре) – 39:43 (5x5)     6:2 Маклауд (Шарипзянов, Окулов) – 56:00 (5x5)    

«Сыграли не так, как хотели, планировали. Где-то игровая дисциплина подвела, а те моменты, которые мы создали, хорошие моменты, не использовали. Отсюда такой результат. Низкая бросковая активность связана с тем, наверное, что соперник не давал бросать. По физике, да и вообще мы, конечно, не на пике сейчас. Но ничего страшного нет, сейчас дома восстановимся, разберём ошибки. Ни в коем случае не пожалел, что доверил место в воротах Дмитрию Николаеву. Мы даём возможность реализовать себя обоим вратарям, есть возможность посмотреть на них», — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
«Авангард» забросил шесть шайб и уверенно обыграл «Трактор»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android