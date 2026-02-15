«Мы, конечно, не на пике сейчас». Корешков — о крупном поражении «Трактора» от «Авангарда»

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:6).

«Сыграли не так, как хотели, планировали. Где-то игровая дисциплина подвела, а те моменты, которые мы создали, хорошие моменты, не использовали. Отсюда такой результат. Низкая бросковая активность связана с тем, наверное, что соперник не давал бросать. По физике, да и вообще мы, конечно, не на пике сейчас. Но ничего страшного нет, сейчас дома восстановимся, разберём ошибки. Ни в коем случае не пожалел, что доверил место в воротах Дмитрию Николаеву. Мы даём возможность реализовать себя обоим вратарям, есть возможность посмотреть на них», — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.