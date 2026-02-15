Корешков — о задачах «Трактора» на конец регулярки: главное, чтобы команда была духовитая
Поделиться
Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков рассказал о задачах команды на конец регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Дронов – 04:55 (5x5) 1:1 Фьоре (Потуральски, Маклауд) – 11:41 (5x5) 2:1 Фьоре (Шарипзянов) – 18:55 (4x5) 3:1 Прохоркин (Якупов, Шарипзянов) – 27:21 (5x5) 4:1 Игумнов (Мартынов, Котляревский) – 35:27 (5x5) 4:2 Джиошвили (Светлаков, Кравцов) – 37:50 (5x5) 5:2 Маклауд (Потуральски, Фьоре) – 39:43 (5x5) 6:2 Маклауд (Шарипзянов, Окулов) – 56:00 (5x5)
«Задача у нас на конец регулярки одна — сбалансировать состав, добиться сыгранности, подойти к плей-офф во всеоружии. Чтобы команда была духовитая, это самое главное. Безусловно, мы ставим задачу только победить в каждом матче», — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
«Трактор» с 58 очками после 55 матчей находится на седьмой строчке Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. В следующем матче челябинский клуб сыграет с «Салаватом Юлаевым» 18 февраля.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 февраля 2026
-
19:24
-
19:24
-
19:20
-
19:20
-
19:00
-
18:57
-
18:53
-
18:50
-
18:46
-
18:40
-
18:30
-
18:20
-
18:10
-
18:00
-
17:51
-
17:48
-
17:38
-
17:13
-
17:09
-
16:55
-
16:44
-
16:42
-
16:29
-
16:07
-
15:40
-
15:38
-
15:14
-
15:00
-
14:39
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:36
-
13:06