Корешков — о задачах «Трактора» на конец регулярки: главное, чтобы команда была духовитая

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков рассказал о задачах команды на конец регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Задача у нас на конец регулярки одна — сбалансировать состав, добиться сыгранности, подойти к плей-офф во всеоружии. Чтобы команда была духовитая, это самое главное. Безусловно, мы ставим задачу только победить в каждом матче», — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Трактор» с 58 очками после 55 матчей находится на седьмой строчке Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. В следующем матче челябинский клуб сыграет с «Салаватом Юлаевым» 18 февраля.