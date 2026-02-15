Скидки
Корешков: что происходит с Ливо? Не могу ответить. Может, к плей-офф готовится уже

Корешков: что происходит с Ливо? Не могу ответить. Может, к плей-офф готовится уже
Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался о слабой игре нападающего Джоша Ливо в последних матчах. В последних пяти встречах канадский форвард отметился лишь двумя результативными передачами.

«Что происходит с Джошуа Ливо? Пока не могу ответить. Может, к плей-офф готовится уже», — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В текущем сезоне на счету Ливо 51 матч, в котором канадский нападающий набрал 51 очко — забросил 22 шайбы и отдал 29 результативных передач. «Трактор» с 58 очками после 55 матчей находится на седьмой строчке Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. В следующем матче челябинский клуб сыграет с «Салаватом Юлаевым» 18 февраля.

