Ги Буше: в КХЛ нет ни единой слабой команды. Это показатель качества лиги

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что в Континентальной хоккейной лиге нет слабых соперников и любая команда может победить.

«В КХЛ любой противник может обыграть любого, и это показатель качества лиги. Потому что бывает так, что если лига послабее, то команды из нижней части таблицы не имеют шансов против топов, так как не хватает глубины состава, качества игроков. Но это не наш случай, в КХЛ нет ни единой слабой команды», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги омский клуб провёл 55 встреч, в которых набрал 82 очка, и расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции.