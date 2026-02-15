Скидки
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Северсталь — Нефтехимик, результат матча 15 февраля 2026, счет 3:1, КХЛ 2025/2026

«Северсталь» обыграла «Нефтехимик» и вышла в плей-офф КХЛ
Комментарии

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и нижнекамским «Нефтехимиком». Победу одержали хозяева со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Абросимов (Цицюра, Буренов) – 07:26 (5x5)     1:1 Жафяров – 15:47 (5x5)     2:1 Буренов (Абросимов, Веряев) – 19:12 (5x5)     3:1 Казулаев (Иванцов, Грегуар) – 28:13 (5x5)    

Голами в составе «Северстали» отметились Руслан Абросимов, Николай Буренов, Даниил Казулаев. За «Нефтехимик» отличился Дамир Жафяров.

Эта победа позволила «Северстали» выйти в плей-офф. Череповецкая команда стала шестым клубом, гарантировавшим себе участие в Кубке Гагарина текущего сезона. Ранее участие в плей-офф себе обеспечили минское «Динамо», «Локомотив», «Металлург», «Авангард» и «Ак Барс».

Комментарии
