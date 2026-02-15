«Северсталь» обыграла «Нефтехимик» и вышла в плей-офф КХЛ

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и нижнекамским «Нефтехимиком». Победу одержали хозяева со счётом 3:1.

Голами в составе «Северстали» отметились Руслан Абросимов, Николай Буренов, Даниил Казулаев. За «Нефтехимик» отличился Дамир Жафяров.

Эта победа позволила «Северстали» выйти в плей-офф. Череповецкая команда стала шестым клубом, гарантировавшим себе участие в Кубке Гагарина текущего сезона. Ранее участие в плей-офф себе обеспечили минское «Динамо», «Локомотив», «Металлург», «Авангард» и «Ак Барс».