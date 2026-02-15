Московское «Динамо» нанесло «Торпедо» третье поражение подряд в КХЛ

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и московским «Динамо». Победу одержали бело-голубые со счётом 4:2.

Голы за «Динамо» забили Егор Римашевский, Дилан Сикьюра, Семён Дер-Аргучинцев. За две минуты до конца третьего периода Сикьюра оформил дубль голом в пустые ворота. За нижегородское «Торпедо» отличились Амир Гараев и Василий Атанасов.

Для московского «Динамо» эта победа стала третьей подряд. Нижегородское «Торпедо» потерпело третье поражение кряду. «Динамо» выиграло у «Торпедо» три матча из четырёх в текущем сезоне.