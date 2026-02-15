Московское «Динамо» нанесло «Торпедо» третье поражение подряд в КХЛ
Поделиться
В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и московским «Динамо». Победу одержали бело-голубые со счётом 4:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Римашевский – 09:41 (5x4) 1:1 Гараев (Варлаков) – 24:06 (5x5) 1:2 Сикьюра (Пыленков, Уил) – 32:50 (5x4) 1:3 Дер-Аргучинцев (Швец-Роговой) – 37:10 (5x5) 2:3 Атанасов (Виноградов, Нарделла) – 48:38 (5x5) 2:4 Сикьюра (Мамин) – 57:48 (en)
Голы за «Динамо» забили Егор Римашевский, Дилан Сикьюра, Семён Дер-Аргучинцев. За две минуты до конца третьего периода Сикьюра оформил дубль голом в пустые ворота. За нижегородское «Торпедо» отличились Амир Гараев и Василий Атанасов.
Для московского «Динамо» эта победа стала третьей подряд. Нижегородское «Торпедо» потерпело третье поражение кряду. «Динамо» выиграло у «Торпедо» три матча из четырёх в текущем сезоне.
Комментарии
- 15 февраля 2026
-
19:41
-
19:24
-
19:24
-
19:20
-
19:20
-
19:00
-
18:57
-
18:53
-
18:50
-
18:46
-
18:40
-
18:30
-
18:20
-
18:10
-
18:00
-
17:51
-
17:48
-
17:38
-
17:13
-
17:09
-
16:55
-
16:44
-
16:42
-
16:29
-
16:07
-
15:40
-
15:38
-
15:14
-
15:00
-
14:39
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:36