Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Торпедо — Динамо М, результат матча 15 февраля 2026, счет 2:4, КХЛ 2025/2026

Московское «Динамо» нанесло «Торпедо» третье поражение подряд в КХЛ
Комментарии

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и московским «Динамо». Победу одержали бело-голубые со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Римашевский – 09:41 (5x4)     1:1 Гараев (Варлаков) – 24:06 (5x5)     1:2 Сикьюра (Пыленков, Уил) – 32:50 (5x4)     1:3 Дер-Аргучинцев (Швец-Роговой) – 37:10 (5x5)     2:3 Атанасов (Виноградов, Нарделла) – 48:38 (5x5)     2:4 Сикьюра (Мамин) – 57:48 (en)    

Голы за «Динамо» забили Егор Римашевский, Дилан Сикьюра, Семён Дер-Аргучинцев. За две минуты до конца третьего периода Сикьюра оформил дубль голом в пустые ворота. За нижегородское «Торпедо» отличились Амир Гараев и Василий Атанасов.

Для московского «Динамо» эта победа стала третьей подряд. Нижегородское «Торпедо» потерпело третье поражение кряду. «Динамо» выиграло у «Торпедо» три матча из четырёх в текущем сезоне.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android