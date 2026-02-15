ХК ЦСКА одержал восьмую победу подряд, обыграв «Шанхайских Драконов»

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и ЦСКА. Победу в упорной встрече одержали армейцы со счётом 2:1 в овертайме.

На 29-й минуте матча голом в меньшинстве счёт открыл нападающий ЦСКА Павел Карнаухов с передачи Ивана Дроздова. «Шанхайские Драконы» сравняли счёт за три секунды до конца второго периода — отличился Райли Саттер, которому ассистировали Остин Вагнер и Нейт Сюсиз. Победу в овертайме ЦСКА принёс точный бросок Николая Коваленко.

Эта победа стала для ЦСКА восьмой подряд. В следующем матче армейцы сыграют с «Ладой» 17 февраля.