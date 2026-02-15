Скидки
Шанхайские Драконы — ЦСКА, результат матча 15 февраля 2026, счет 1:2 ОТ, КХЛ 2025/2026

ХК ЦСКА одержал восьмую победу подряд, обыграв «Шанхайских Драконов»
В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и ЦСКА. Победу в упорной встрече одержали армейцы со счётом 2:1 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Карнаухов (Дроздов) – 28:29 (4x5)     1:1 Саттер (Вагнер, Сюсиз) – 39:57 (5x5)     1:2    

На 29-й минуте матча голом в меньшинстве счёт открыл нападающий ЦСКА Павел Карнаухов с передачи Ивана Дроздова. «Шанхайские Драконы» сравняли счёт за три секунды до конца второго периода — отличился Райли Саттер, которому ассистировали Остин Вагнер и Нейт Сюсиз. Победу в овертайме ЦСКА принёс точный бросок Николая Коваленко.

Эта победа стала для ЦСКА восьмой подряд. В следующем матче армейцы сыграют с «Ладой» 17 февраля.

