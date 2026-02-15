ХК ЦСКА одержал восьмую победу подряд, обыграв «Шанхайских Драконов»
Поделиться
В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и ЦСКА. Победу в упорной встрече одержали армейцы со счётом 2:1 в овертайме.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Карнаухов (Дроздов) – 28:29 (4x5) 1:1 Саттер (Вагнер, Сюсиз) – 39:57 (5x5) 1:2
На 29-й минуте матча голом в меньшинстве счёт открыл нападающий ЦСКА Павел Карнаухов с передачи Ивана Дроздова. «Шанхайские Драконы» сравняли счёт за три секунды до конца второго периода — отличился Райли Саттер, которому ассистировали Остин Вагнер и Нейт Сюсиз. Победу в овертайме ЦСКА принёс точный бросок Николая Коваленко.
Эта победа стала для ЦСКА восьмой подряд. В следующем матче армейцы сыграют с «Ладой» 17 февраля.
Комментарии
- 15 февраля 2026
-
19:41
-
19:24
-
19:24
-
19:20
-
19:20
-
19:00
-
18:57
-
18:53
-
18:50
-
18:46
-
18:40
-
18:30
-
18:20
-
18:10
-
18:00
-
17:51
-
17:48
-
17:38
-
17:13
-
17:09
-
16:55
-
16:44
-
16:42
-
16:29
-
16:07
-
15:40
-
15:38
-
15:14
-
15:00
-
14:39
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:36