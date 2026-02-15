Минское «Динамо» проиграло «Спартаку», но обеспечило себе участие в плей-офф КХЛ
В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и минским «Динамо». Победу одержали красно-белые со счётом 4:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Морозов (Гутик) – 04:38 (5x5) 2:0 Вишневский (Орлов, Коростелёв) – 22:38 (5x4) 2:1 Пинчук (Хэмилтон, Смит) – 33:27 (5x5) 3:1 Мальцев (Ярош, Морозов) – 38:01 (5x5) 3:2 Энас (Лимож, Смит) – 42:37 (5x5) 3:3 Улле (Спунер, Мелош) – 43:50 (5x5) 4:3 Порядин (Коростелёв, Ярош) – 47:11 (5x5)
Голами в составе «Спартака» отметились Иван Морозов, Дмитрий Вишневский, Михаил Мальцев и Павел Порядин, забросивший победную шайбу на 48-й минуте матча. За «Динамо» шайбы забросили Виталий Пинчук, Сэм Энас и Ксавье Улле.
Несмотря на поражение, минское «Динамо» обеспечило себе участие в плей-офф КХЛ. Минчане попали в число участников розыгрыша Кубка Гагарина благодаря ничьей в основное время в параллельном матче между «Шанхайскими Драконами» и ЦСКА.
