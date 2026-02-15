Минское «Динамо» проиграло «Спартаку», но обеспечило себе участие в плей-офф КХЛ

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и минским «Динамо». Победу одержали красно-белые со счётом 4:3.

Голами в составе «Спартака» отметились Иван Морозов, Дмитрий Вишневский, Михаил Мальцев и Павел Порядин, забросивший победную шайбу на 48-й минуте матча. За «Динамо» шайбы забросили Виталий Пинчук, Сэм Энас и Ксавье Улле.

Несмотря на поражение, минское «Динамо» обеспечило себе участие в плей-офф КХЛ. Минчане попали в число участников розыгрыша Кубка Гагарина благодаря ничьей в основное время в параллельном матче между «Шанхайскими Драконами» и ЦСКА.