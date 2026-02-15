Сэм Энас установил новый снайперский рекорд минского «Динамо»

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас отметился заброшенной шайбой в матче со «Спартаком» (3:4) и установил новый снайперский рекорд белорусского клуба.

Энас забросил 27-ю шайбу, побив достижения Мэтта Эллисона и Джеффа Плэтта по голам за «Динамо» в одном регулярном чемпионате КХЛ.

Также минское «Динамо» стало второй командой, забросившей 200+ шайб в текущем регулярном чемпионате сезона-2025/2026. Клубный рекорд (206) был установлен в сезоне-2024/2025.

Клубы-лидеры по сезонам с 200+ шайбами в регулярках:

8 – СКА;

4 – «Салават Юлаев»;

3 – ЦСКА;

2 – «Динамо» Москва, «Спартак», «Северсталь», «Торпедо», «Металлург», «Динамо» Минск.