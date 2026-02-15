Скидки
Сэм Энас установил новый снайперский рекорд минского «Динамо»

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас отметился заброшенной шайбой в матче со «Спартаком» (3:4) и установил новый снайперский рекорд белорусского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Морозов (Гутик) – 04:38 (5x5)     2:0 Вишневский (Орлов, Коростелёв) – 22:38 (5x4)     2:1 Пинчук (Хэмилтон, Смит) – 33:27 (5x5)     3:1 Мальцев (Ярош, Морозов) – 38:01 (5x5)     3:2 Энас (Лимож, Смит) – 42:37 (5x5)     3:3 Улле (Спунер, Мелош) – 43:50 (5x5)     4:3 Порядин (Коростелёв, Ярош) – 47:11 (5x5)    

Энас забросил 27-ю шайбу, побив достижения Мэтта Эллисона и Джеффа Плэтта по голам за «Динамо» в одном регулярном чемпионате КХЛ.

Также минское «Динамо» стало второй командой, забросившей 200+ шайб в текущем регулярном чемпионате сезона-2025/2026. Клубный рекорд (206) был установлен в сезоне-2024/2025.

Клубы-лидеры по сезонам с 200+ шайбами в регулярках:

8 – СКА;
4 – «Салават Юлаев»;
3 – ЦСКА;
2 – «Динамо» Москва, «Спартак», «Северсталь», «Торпедо», «Металлург», «Динамо» Минск.

