Ги Буше рассказал, когда форвард «Авангарда» Волков должен вернуться после травмы

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, когда форвард Александр Волков должен вернуться после травмы.

«Восстановление Александра Волкова идёт очень хорошо, и мы надеемся к 10 марта ориентировочно его увидеть, если всё будет идти так, как нам хочется. Потому что ему бы желательно сыграть четыре-пять матчей перед плей-офф, чтобы войти в ритм. Но в любом случае травмы — непредсказуемая вещь. Волков — действительно хороший игрок, всегда голоден, всегда борется, он нам необходим в матчах плей-офф», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

28-летний Волков в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 40 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал девять результативных передач.