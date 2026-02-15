Скидки
Ги Буше рассказал, когда форвард «Авангарда» Волков должен вернуться после травмы

Ги Буше рассказал, когда форвард «Авангарда» Волков должен вернуться после травмы
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, когда форвард Александр Волков должен вернуться после травмы.

«Восстановление Александра Волкова идёт очень хорошо, и мы надеемся к 10 марта ориентировочно его увидеть, если всё будет идти так, как нам хочется. Потому что ему бы желательно сыграть четыре-пять матчей перед плей-офф, чтобы войти в ритм. Но в любом случае травмы — непредсказуемая вещь. Волков — действительно хороший игрок, всегда голоден, всегда борется, он нам необходим в матчах плей-офф», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

28-летний Волков в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 40 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал девять результативных передач.

Нападающий «Авангарда» Александр Волков выбыл на длительный срок из-за травмы
