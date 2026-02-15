Ги Буше: в принципе, «Авангард» уже играет в том же стиле, что и сборная Канады на ОИ

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше сравнил стиль омской команды с игрой сборной Канады на Олимпиаде 2026 года в Милане.

«Мы в принципе уже играем в том же стиле, что и сборная Канады сейчас на Олимпиаде. Я девять раз был тренером Канады на турнирах, прекрасно понимаю, как необходимо действовать. Те самые привычки, которые приводят к успеху, мы стараемся развивать в игроках, закладывать в них. Естественно, если в твоём распоряжении лучшие игроки, то против тебя очень сложно действовать. Здесь главное, в большей степени, философия и видение процесса», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.