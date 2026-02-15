Скидки
«Играли равный матч и немного сдались в овертайме». Лав — о поражении «Шанхая» от ЦСКА

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (1:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Карнаухов (Дроздов) – 28:29 (4x5)     1:1 Саттер (Вагнер, Сюсиз) – 39:57 (5x5)     1:2 Коваленко (Абрамов) – 63:43 (3x3)    

— Я не знаю, с чего начать, опять тяжёлая игра, но с другим результатом. Вы можете просто вырезать мои комментарии из четырёх-пяти прошлых пресс-конференций. Всё одно и то же, играли равную игру и немного сдались в овертайме. Нам казалось, что можем взять два очка, но досталось только одно. Пара голов была забита «Шанхаю» своими же.

— Вся игра состоит из ошибок, причём ЦСКА тоже ошибались. Нам пока не хватает уверенности, как раз таки с голами. Мои парни нормально сыграли как в защите, так и в обороне, нам немного не подошло.
С кем легче играть, с ЦСКА или с «Северсталью»?
— Мы проиграли пять игр подряд, кто об этом думает вообще? Я недавно пришёл сюда и смотрю, растёт ли команда. Обе эти две команды, что вы перечислили – это команды, которые борются за плей-офф, и я не могу выбрать какую-то из них, – передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

