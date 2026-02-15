«Играли равный матч и немного сдались в овертайме». Лав — о поражении «Шанхая» от ЦСКА

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (1:2 ОТ).

— Я не знаю, с чего начать, опять тяжёлая игра, но с другим результатом. Вы можете просто вырезать мои комментарии из четырёх-пяти прошлых пресс-конференций. Всё одно и то же, играли равную игру и немного сдались в овертайме. Нам казалось, что можем взять два очка, но досталось только одно. Пара голов была забита «Шанхаю» своими же.

— Вся игра состоит из ошибок, причём ЦСКА тоже ошибались. Нам пока не хватает уверенности, как раз таки с голами. Мои парни нормально сыграли как в защите, так и в обороне, нам немного не подошло.

С кем легче играть, с ЦСКА или с «Северсталью»?

— Мы проиграли пять игр подряд, кто об этом думает вообще? Я недавно пришёл сюда и смотрю, растёт ли команда. Обе эти две команды, что вы перечислили – это команды, которые борются за плей-офф, и я не могу выбрать какую-то из них, – передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.