Лав — о составе «Шанхая»: каким-то игрокам прощается чуть больше ошибок

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав после матча с ЦСКА (1:2 ОТ) высказался о ротации состава команды.

— Не хотели бы вы как-то заменить тех, кто постоянно делает ошибки на площадке, но всё же имеет игровое время?

— Давайте я сяду в ваше кресло, а вы в моё? Это достаточно откровенный вопрос. Мы долго обсуждаем, кто будет в составе, а кто нет. Каким-то игрокам, топовым, прощается чуть больше ошибок, но остальные об этом знают, никаких секретов. Мы всё анализируем и видим, не думайте, что мы слепы.

— Как оцените момент Саттера?

— О, Райлли сделал наконец то, что так нужно было команде. Мы очень хотели, чтобы получилось то, что мы пытались разыграть на тренировке. Саттер подключился шикарно, это то, что я нахваливаю. Я вообще активист, хочу что-то новое, немного риска и творчества, лишь бы без вреда команде и счёту на табло.

— Что скажете по Карееву? Играть будет?

— Кареев выбыл надолго, насколько я понял по медицинским показаниям. Так что у Шикина будет возможность показать себя. Пока не могу сказать, кто и когда будет играть в воротах.

— Какие страны и города хотите посетить?

— Нам вообще всё равно, буду наслаждаться везде, где мы победим, – передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.