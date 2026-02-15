Игорь Никитин оценил восьмую подряд победу ЦСКА в КХЛ

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу в матче с «Шанхайскими Драконами» (2:1 ОТ), которая стала восьмой подряд для армейского клуба.

— Снова непростая игра для нас, но собрались при долгом счёте 1:1 и смогли показать себя. ЦСКА в первую очередь молодчики, что правильно гнули свою линию, теперь уже катаемся дальше.

— Как вам гол в конце второго периода?

— Да что-то встали под атаку, но проиграли вбрасывание. А большего и не надо – это хоккей.

— Восемь побед подряд – это круто. Теперь же устраивает игра?

— Сейчас уже и парням сказали, что настоящий спортсмен найдёт себе мотивацию, так что будет чем заняться, где найти что улучшить.

— Выбор вратаря – это подготовка под плей-офф?

— Нет, второй голкипер заболел, так что у Самонова есть возможность себя показать. Со «Спартаком» сыграл хорошо, и мы решили его оставить», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.