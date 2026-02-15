Скидки
Игорь Никитин оценил восьмую подряд победу ЦСКА в КХЛ

Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу в матче с «Шанхайскими Драконами» (2:1 ОТ), которая стала восьмой подряд для армейского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Карнаухов (Дроздов) – 28:29 (4x5)     1:1 Саттер (Вагнер, Сюсиз) – 39:57 (5x5)     1:2 Коваленко (Абрамов) – 63:43 (3x3)    

— Снова непростая игра для нас, но собрались при долгом счёте 1:1 и смогли показать себя. ЦСКА в первую очередь молодчики, что правильно гнули свою линию, теперь уже катаемся дальше.

— Как вам гол в конце второго периода?
— Да что-то встали под атаку, но проиграли вбрасывание. А большего и не надо – это хоккей.

— Восемь побед подряд – это круто. Теперь же устраивает игра?
— Сейчас уже и парням сказали, что настоящий спортсмен найдёт себе мотивацию, так что будет чем заняться, где найти что улучшить.

— Выбор вратаря – это подготовка под плей-офф?
— Нет, второй голкипер заболел, так что у Самонова есть возможность себя показать. Со «Спартаком» сыграл хорошо, и мы решили его оставить», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

