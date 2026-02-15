Сборная Канады забросила 10 шайб и разгромила Францию на ОИ-2026

Сегодня, 15 февраля, в Милане проходят очередные матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Канады и Франции. Победу со счётом 10:2 одержала канадская сборная и набрала максимальное количество очков по итогам группового этапа.
Голом и двумя результативными передачами отметились Коннор Макдэвид, Сидни Кросби. Также голы в составе сборной Канады забили Том Уилсон, Девон Тэйвз, Марк Стоун, Кейл Макар, Маклин Селебрини (дубль), Бо Хорват, Брэндон Хагель. Голы за Францию забили Флоран Дуэ и Саша Трей.
По итогам группового этапа Канада заняла первое место в группе А, набрав девять очков, и напрямую вышла в четвертьфинал. Второе место в группе заняла Швейцария, третье — Чехия. Сборная Франции проиграла все три матча в группе А в основное время.
