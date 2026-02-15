Лишь один гол отделил сборную Франции от последнего места на групповом этапе ОИ-2026

Сегодня, 15 февраля, в Милане проходят очередные матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» сборная Канады разгромила Францию со счётом 10:2. По итогам группового этапа французская сборная заняла предпоследнее место.

Сборная Италии заняла последнее место по итогам группового этапа с разницей заброшенных и пропущенных шайб 4-19. Сборная Франции завершила групповой этап с разницей заброшенных и пропущенных шайб 5-20. Французская сборная оказалась выше за счёт большего количества забитых голов при равном балансе с Италией в «-15» шайб.

Напомним, сборная Франции заменила Россию, отстранённую от международных соревнований.