Сидни Кросби стал самым результативным канадцем на Олимпийских играх с участием НХЛ

Нападающий сборной Канады Сидни Кросби забил гол и сделал две результативные передачи в матче с Францией (10:2) на олимпийском турнире.

Таким образом, 38-летний форвард стал самым результативным канадским игроком на Олимпийских играх с участием хоккеистов из НХЛ. Для Кросби это третья Олимпиада в карьере. На его счету 15 (6+9) очков в 16 матчах на Играх (2010, 2014, 2026). На текущей Олимпиаде на счету Кросби два гола и четыре передачи в трёх матчах.

Рекорд по результативным действиям на Олимпиадах с участием игроков НХЛ (1998, 2002, 2006, 2010, 2014 и 2026) принадлежит финну Теэму Селянне – 32 (17+15) очка в 30 матчах.