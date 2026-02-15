Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сидни Кросби стал самым результативным канадцем на Олимпийских играх с участием НХЛ

Сидни Кросби стал самым результативным канадцем на Олимпийских играх с участием НХЛ
Комментарии

Нападающий сборной Канады Сидни Кросби забил гол и сделал две результативные передачи в матче с Францией (10:2) на олимпийском турнире.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
15 февраля 2026, воскресенье. 18:40 МСК
Канада
Окончен
10 : 2
Франция
1:0 Уилсон (Даути, Макдэвид) – 08:41     1:1 Дуэ (Аддамо) – 08:54     2:1 Тэйвз (Кросби, Марнер) – 09:33     3:1 Стоун – 19:56 (sh)     4:1 Макар (Макдэвид, Кросби) – 32:10 (pp)     5:1 Селебрини – 37:16     6:1 Кросби (Стоун) – 37:35     7:1 Макдэвид (Селебрини, Уилсон) – 40:20     7:2 Трей (Аддамо, Кринон) – 41:28     8:2 Хорват (Райнхарт, Беннетт) – 45:14     9:2 Хагель (Маккиннон, Теодор) – 50:46     10:2 Селебрини (Стоун, Марнер) – 51:47 (pp)    

Таким образом, 38-летний форвард стал самым результативным канадским игроком на Олимпийских играх с участием хоккеистов из НХЛ. Для Кросби это третья Олимпиада в карьере. На его счету 15 (6+9) очков в 16 матчах на Играх (2010, 2014, 2026). На текущей Олимпиаде на счету Кросби два гола и четыре передачи в трёх матчах.

Рекорд по результативным действиям на Олимпиадах с участием игроков НХЛ (1998, 2002, 2006, 2010, 2014 и 2026) принадлежит финну Теэму Селянне – 32 (17+15) очка в 30 матчах.

Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Материалы по теме
Сборная Канады забросила 10 шайб и разгромила Францию на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android