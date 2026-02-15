Коннор Макдэвид, ОИ-2026: статистика в матче Канада — Франция, очки, голы, передачи
Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид в матче олимпийского хоккейного турнира с командой Франции записал на свой счёт гол и две результативные передачи.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
15 февраля 2026, воскресенье. 18:40 МСК
Канада
Окончен
10 : 2
Франция
1:0 Уилсон (Даути, Макдэвид) – 08:41 1:1 Дуэ (Аддамо) – 08:54 2:1 Тэйвз (Кросби, Марнер) – 09:33 3:1 Стоун – 19:56 (sh) 4:1 Макар (Макдэвид, Кросби) – 32:10 (pp) 5:1 Селебрини – 37:16 6:1 Кросби (Стоун) – 37:35 7:1 Макдэвид (Селебрини, Уилсон) – 40:20 7:2 Трей (Аддамо, Кринон) – 41:28 8:2 Хорват (Райнхарт, Беннетт) – 45:14 9:2 Хагель (Маккиннон, Теодор) – 50:46 10:2 Селебрини (Стоун, Марнер) – 51:47 (pp)
Напомним, 15 февраля в Милане прошли очередные матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Канады и Франции. Победу со счётом 10:2 одержала североамериканская сборная.
На счету канадского форварда после трёх матчей девять набранных очков (два гола и семь результативных передач).
По итогам группового этапа Канада заняла первое место в группе А, набрав девять очков, и напрямую вышла в четвертьфинал. Второе место в группе заняла Швейцария, третье — Чехия. Сборная Франции проиграла все три матча в группе А в основное время.
