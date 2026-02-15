Коннор Макдэвид, ОИ-2026: статистика в матче Канада — Франция, очки, голы, передачи

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид в матче олимпийского хоккейного турнира с командой Франции записал на свой счёт гол и две результативные передачи.

Напомним, 15 февраля в Милане прошли очередные матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Канады и Франции. Победу со счётом 10:2 одержала североамериканская сборная.

На счету канадского форварда после трёх матчей девять набранных очков (два гола и семь результативных передач).

По итогам группового этапа Канада заняла первое место в группе А, набрав девять очков, и напрямую вышла в четвертьфинал. Второе место в группе заняла Швейцария, третье — Чехия. Сборная Франции проиграла все три матча в группе А в основное время.