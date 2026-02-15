Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Деморализовали пустые голы». Квартальнов — о поражении минского «Динамо» от «Спартака»

«Деморализовали пустые голы». Квартальнов — о поражении минского «Динамо» от «Спартака»
Комментарии

Главный тренер «Динамо» Минск Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от «Спартака» (3:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Морозов (Гутик) – 04:38 (5x5)     2:0 Вишневский (Орлов, Коростелёв) – 22:38 (5x4)     2:1 Пинчук (Хэмилтон, Смит) – 33:27 (5x5)     3:1 Мальцев (Ярош, Морозов) – 38:01 (5x5)     3:2 Энас (Лимож, Смит) – 42:37 (5x5)     3:3 Улле (Спунер, Мелош) – 43:50 (5x5)     4:3 Порядин (Коростелёв, Ярош) – 47:11 (5x5)    

«Думаю, было много таких ошибок… Не то чтобы соперник заставлял нас ошибаться. Мы пол-игры были в атаке инертные, а в обороне – [пропущенные] голы были пустые, они нас деморализовали, может быть, первый гол. Здорово, что вернулись в игру в третьем периоде, и надо было по счёту играть – такая контратака «три в один» на пустом месте, где возвращались все вместе и не разобрались. В конце имели шанс [сравнять], но не получилось. У нас есть проблема в атаке в последних выездных матчах – это налицо. Но первый [пропущенный] гол был пустой. Тут нужно было сыграть «на ноль» в первом периоде. Здесь нам надо чуть перестроиться, нижним звеньям играть чуть по-другому, напрягать ребят. Прятаться нельзя», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
Видео
Минское «Динамо» проиграло «Спартаку», но обеспечило себе участие в плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android