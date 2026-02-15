«Деморализовали пустые голы». Квартальнов — о поражении минского «Динамо» от «Спартака»

Главный тренер «Динамо» Минск Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от «Спартака» (3:4).

«Думаю, было много таких ошибок… Не то чтобы соперник заставлял нас ошибаться. Мы пол-игры были в атаке инертные, а в обороне – [пропущенные] голы были пустые, они нас деморализовали, может быть, первый гол. Здорово, что вернулись в игру в третьем периоде, и надо было по счёту играть – такая контратака «три в один» на пустом месте, где возвращались все вместе и не разобрались. В конце имели шанс [сравнять], но не получилось. У нас есть проблема в атаке в последних выездных матчах – это налицо. Но первый [пропущенный] гол был пустой. Тут нужно было сыграть «на ноль» в первом периоде. Здесь нам надо чуть перестроиться, нижним звеньям играть чуть по-другому, напрягать ребят. Прятаться нельзя», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.