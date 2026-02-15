«Деморализовали пустые голы». Квартальнов — о поражении минского «Динамо» от «Спартака»

Главный тренер «Динамо» Минск Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от «Спартака» (3:4).
«Думаю, было много таких ошибок… Не то чтобы соперник заставлял нас ошибаться. Мы пол-игры были в атаке инертные, а в обороне – [пропущенные] голы были пустые, они нас деморализовали, может быть, первый гол. Здорово, что вернулись в игру в третьем периоде, и надо было по счёту играть – такая контратака «три в один» на пустом месте, где возвращались все вместе и не разобрались. В конце имели шанс [сравнять], но не получилось. У нас есть проблема в атаке в последних выездных матчах – это налицо. Но первый [пропущенный] гол был пустой. Тут нужно было сыграть «на ноль» в первом периоде. Здесь нам надо чуть перестроиться, нижним звеньям играть чуть по-другому, напрягать ребят. Прятаться нельзя», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.
- 15 февраля 2026
-
23:00
-
22:36
-
22:26
-
21:59
-
21:57
-
21:51
-
21:30
-
21:21
-
21:07
-
20:40
-
20:25
-
20:20
-
20:00
-
19:50
-
19:41
-
19:24
-
19:24
-
19:20
-
19:20
-
19:00
-
18:57
-
18:53
-
18:50
-
18:46
-
18:40
-
18:30
-
18:20
-
18:10
-
18:00
-
17:51
-
17:48
-
17:38
-
17:13
-
17:09
-
16:55