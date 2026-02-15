Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Барков оценил победу «Спартака» в матче с минским «Динамо»

Александр Барков оценил победу «Спартака» в матче с минским «Динамо»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков подвёл итоги победного матча с минским «Динамо» (4:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Морозов (Гутик) – 04:38 (5x5)     2:0 Вишневский (Орлов, Коростелёв) – 22:38 (5x4)     2:1 Пинчук (Хэмилтон, Смит) – 33:27 (5x5)     3:1 Мальцев (Ярош, Морозов) – 38:01 (5x5)     3:2 Энас (Лимож, Смит) – 42:37 (5x5)     3:3 Улле (Спунер, Мелош) – 43:50 (5x5)     4:3 Порядин (Коростелёв, Ярош) – 47:11 (5x5)    

«Мы по игре, по содержанию и предыдущий матч играли хорошо, создавали моменты, но шайба не шла в ворота. Видимо, этот период нам нужно было как-то перетерпеть. Нужен был гол, и большое значение имеет то, что его забил Ваня Морозов, он давно у нас не забивал. Ребята раскрепостились, хотя я не скажу, что мы много забили. Два периода и в обороне отрабатывали, и в атаке хорошо играли. В третьем периоде, видимо, решили дотерпеть, стали пятиться назад и больше думать об обороне, чем воспользовался соперник. Надо было продолжать играть в свою игру, поэтому нам пришлось взять тайм-аут и решить этот момент. После него игра вернулась в своё русло», — цитирует Баркова пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
Видео
Минское «Динамо» проиграло «Спартаку», но обеспечило себе участие в плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android