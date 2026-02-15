Александр Барков оценил победу «Спартака» в матче с минским «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков подвёл итоги победного матча с минским «Динамо» (4:3).
«Мы по игре, по содержанию и предыдущий матч играли хорошо, создавали моменты, но шайба не шла в ворота. Видимо, этот период нам нужно было как-то перетерпеть. Нужен был гол, и большое значение имеет то, что его забил Ваня Морозов, он давно у нас не забивал. Ребята раскрепостились, хотя я не скажу, что мы много забили. Два периода и в обороне отрабатывали, и в атаке хорошо играли. В третьем периоде, видимо, решили дотерпеть, стали пятиться назад и больше думать об обороне, чем воспользовался соперник. Надо было продолжать играть в свою игру, поэтому нам пришлось взять тайм-аут и решить этот момент. После него игра вернулась в своё русло», — цитирует Баркова пресс-служба КХЛ.
- 15 февраля 2026
-
23:00
-
22:36
-
22:26
-
21:59
-
21:57
-
21:51
-
21:30
-
21:21
-
21:07
-
20:40
-
20:25
-
20:20
-
20:00
-
19:50
-
19:41
-
19:24
-
19:24
-
19:20
-
19:20
-
19:00
-
18:57
-
18:53
-
18:50
-
18:46
-
18:40
-
18:30
-
18:20
-
18:10
-
18:00
-
17:51
-
17:48
-
17:38
-
17:13
-
17:09
-
16:55