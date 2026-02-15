Александр Барков оценил победу «Спартака» в матче с минским «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков подвёл итоги победного матча с минским «Динамо» (4:3).

«Мы по игре, по содержанию и предыдущий матч играли хорошо, создавали моменты, но шайба не шла в ворота. Видимо, этот период нам нужно было как-то перетерпеть. Нужен был гол, и большое значение имеет то, что его забил Ваня Морозов, он давно у нас не забивал. Ребята раскрепостились, хотя я не скажу, что мы много забили. Два периода и в обороне отрабатывали, и в атаке хорошо играли. В третьем периоде, видимо, решили дотерпеть, стали пятиться назад и больше думать об обороне, чем воспользовался соперник. Надо было продолжать играть в свою игру, поэтому нам пришлось взять тайм-аут и решить этот момент. После него игра вернулась в своё русло», — цитирует Баркова пресс-служба КХЛ.