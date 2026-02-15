«Сегодня мы споткнулись сами о себя». Исаков — о поражении «Торпедо» от «Динамо»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» (2:4).

«В концовке немного не хватило. Шансы были, но шайба не зашла в чужие ворота, получили в свои четвёртый гол. На этом вся интрига матча закончилась. Не люблю разговоры, которые ходят возле каких-то вещей. Недавно мы хорошо играли третьи периоды, но последние три или четыре матча мы их проиграли. То же самое с большинством и меньшинством. Сегодня мы споткнулись сами о себя. Это наша проблема, почему мы не зашли в зону при игре «5 на 4». Да, «Динамо» нам создавало проблемы, но было видно, что был брак в передачах. Ошибались в не очень сложных ситуациях. Последние три игры у нас народ выбывает на ровном месте. Приходится тасовать состав – в первую очередь из-за болезней. У нас есть определённое понимание, как мы хотим играть. Парни на данном этапе уже неплохо выполняют игровое задание. Бывает, что что-то начинает буксовать по разным причинам. Сегодня мы пробуксовывали», — цитирует Исакова пресс-служба КХЛ.